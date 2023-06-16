Північна Македонія – Україна: кадри та слова перед матчем відбору до Євро-2024

Виїзним поєдинком проти збірної Північної Македонії національна команда України продовжить виступи у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи 2024 року.

Північна Македонія – Україна

16 червня, 21:45, Скоп'є, Національна арена "Тоше Проєскі", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Свій другий матч у кваліфікації до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють на Балканах. Головна новина з табору збірної України – поява нового постійного керманича команди. Тривалий шлях Сергія Реброва до посади дійшов до логічного завершення.

Перші зміни в грі національної команди проявилися вже в спарингу проти Німеччини (3:3). Новий тренер переосмислив роль Циганкова в збірній та звільнив легіонера від прив'язки до флангу. Тепер він – вільний художник. Солідно виглядали і лідери команди – Ярмоленко та Степаненко.

Після феєричної нічиєї з німцями головною спокусою для збірної України стала ейфорія. Недооцінка македонців може боляче вдарити по й так незначних шансах "синьо-жовтих" пробитися на Євро-2024. Та, здається, Ребров узяв ситуацію з настроєм у команді під свій контроль.

"Я не вважаю, що ми – фаворити. Ми граємо на виїзді проти дуже міцної команди, яка показала це в останніх зустрічах. Ми повинні довести на полі, що ми – фаворити", – заявив фахівець на передматчевій прес-конференції.

Збірна України 5 разів зустрічалася з Північною Македонією. Товариські зустрічі на початку століття завершилися нульовою нічиєю і мінімальною перемогою балканців. Натомість у відборі до Євро-2016 "синьо-жовті" двічі перемогли (1:0, 2:0), а на груповому етапі чемпіонату Європи 2020-го українці виявилися сильнішими з голами Ярмоленка та Яремчука (2:1).

Орієнтовні склади на матч Північна Македонія – Україна

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Рістовскі, Велковскі, Мусліу, Аліоскі – Атанасов, Зайков – Ельмас, Барді, Трайковскі – Нестеровскі

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Ярмоленко, Циганков, Зубков – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

На "синьо-жовтих" справді чекатиме непростий матч. Найімовірніше, збірна України робитиме ставку на швидкий м'яч. Реалізація такого плану зробить гру відкритішою, тож мобільна середня лінія і фланги національної команди отримають більше простору для маневрів. З'являться і моменти, а з ними, можливо, і голи.