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Північна Македонія – Україна: де дивитися перший офіційний матч Реброва

Фото: Андрій Ярмоленко забив балканцям на Євро-2020 (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорців

У другому для національної команди України поєдинку в кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2024 суперником команди Сергія Реброва буде збірна Північної Македонії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня в Скоп'є. Поєдинок прийме Національна арена "Тоше Проєскі". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" без трансляції на онлайн-платформах. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Перед матчем України проти Північної Македонії в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного" та на платформі "Суспільне Спорт" запланована аналітична студія. Старт прямого ефіру – о 21:00. Передматчева ж студія на MEGOGO розпочнеться за годину до матчу.

Трансляція програми й зустрічі балканців і "синьо-жовтих" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна". Матч коментуватимуть Володимир Кобельков і Віталій Кравченко.

Наразі обидві збірні зіграли по одному поєдинку в кваліфікації до Євро-2024. Македонці здолали збірну Мальти (2:1) в березні, а збірна України навесні поступилася англійцям (0:2). У паралельному матчі острівні держави зіграють між собою.

До слова, напередодні Україна звела внічию спаринг проти збірної Німеччини в Бремені.

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Збірна України