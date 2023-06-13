RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Северная Македония – Украина: где смотреть первый официальный матч Реброва

Фото: Андрей Ярмоленко забил балканцам на Евро-2020 (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорцив

Во втором для национальной команды Украины поединке в квалификации перед чемпионатом Европы-2024 соперником команды Сергея Реброва будет сборная Северной Македонии.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье. Поединок примет Национальная арена "Тоше Проески". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" без трансляции на онлайн-платформах. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Перед матчем Украины против Северной Македонии в эфире местных телеканалов "Суспильного" и на платформе "Суспильне Спорт" запланирована аналитическая студия. Старт прямого эфира – в 21:00. Предматчевая студия на MEGOGO начнется за час до матча.

Трансляция программы и встречи балканцев против "сине-желтых" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная". Матч будут комментировать Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

На данный момент обе сборные сыграли по одному поединку в квалификации к Евро-2024. Македонцы одолели сборную Мальты (2:1) в марте, а сборная Украины весной уступила англичанам (0:2). В параллельном матче островные государства сыграют между собой.

К слову, накануне Украина свела вничью спарринг против сборной Германии в Бремене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины