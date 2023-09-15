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Північна Македонія оголосила про висилку трьох дипломатів РФ і священика РПЦ, - ЗМІ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Північна Македонія нещодавно оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів. Їх звинуватили в порушенні дипломатичного кодексу через свою підозрілу діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Almakos.

Видання пише, що йдеться про політичних радників І. Хроп'ячкова та А. Рождественського, а також аташе С. Попова. Попов. Країна звинуватила їх у неправомірних дипломатичних діях.

"За інформацією, отриманою компетентними органами, ці особи здійснювали діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і в найближчі п'ять днів їм доведеться покинути територію Республіки Північна Македонія", - йдеться у матеріалі.

Країна вижене священника РПЦ

Також видання повідомляє, що інші спеціалізовані органи безпеки видворили священника Російської Православної Церкви В. Змія. 

"Дипломатична війна, яку Росія намагається поширити на Північну Македонію, особливо посилилася після вступу Північної Македонії до НАТО. Тим часом, Північна Македонія пильно захищає свій суверенітет від поведінки та агресії Росії в країні", - пише Almakos.

Вигнання російських дипломатів з інших країн

Нещодавно уряд Данії 1 вересня повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства РФ у Копенгагені має бути скорочено.

Також Словацька Республіка ухвалила в четвер, 14 вересня 2023 року, рішення про висилку співробітника Посольства Російської Федерації в країні.

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