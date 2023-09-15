Северная Македония объявила о высылке трех дипломатов РФ и священника РПЦ, - СМИ

Северная Македония недавно объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Их обвинили в нарушении дипломатического кодекса из-за своей подозрительной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Almakos.
Издание пишет, что речь идет о политических советниках И. Хропьячкове и А. Рождественском, а также атташе С. Попове. Попов. Страна обвинила их в неправомерных дипломатических действиях.
"По информации, полученной компетентными органами, эти лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и в ближайшие пять дней им придется покинуть территорию Республики Северная Македония", - говорится в материале.
Также издание сообщает, что другие специализированные органы безопасности выдворили священника Русской Православной Церкви В. Змея.
"Дипломатическая война, которую Россия пытается распространить на Северную Македонию, особенно усилилась после вступления Северной Македонии в НАТО. Между тем, Северная Македония пристально защищает свой суверенитет от поведения и агрессии России в стране", - пишет Almakos.
Недавно правительство Дании 1 сентября уведомило российского посла Владимира Барбина о том, что штат посольства РФ в Копенгагене должен быть сокращен.
Также Словацкая Республика приняла в четверг, 14 сентября 2023 г., решение о высылке сотрудника Посольства Российской Федерации в стране.
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