Северная Македония объявила о высылке трех дипломатов РФ и священника РПЦ, - СМИ

Издание пишет, что речь идет о политических советниках И. Хропьячкове и А. Рождественском, а также атташе С. Попове. Попов. Страна обвинила их в неправомерных дипломатических действиях.

"По информации, полученной компетентными органами, эти лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и в ближайшие пять дней им придется покинуть территорию Республики Северная Македония", - говорится в материале.

Страна выгонит священника РПЦ

Также издание сообщает, что другие специализированные органы безопасности выдворили священника Русской Православной Церкви В. Змея.

"Дипломатическая война, которую Россия пытается распространить на Северную Македонию, особенно усилилась после вступления Северной Македонии в НАТО. Между тем, Северная Македония пристально защищает свой суверенитет от поведения и агрессии России в стране", - пишет Almakos.

Изгнание российских дипломатов из других стран

Недавно правительство Дании 1 сентября уведомило российского посла Владимира Барбина о том, что штат посольства РФ в Копенгагене должен быть сокращен.

Также Словацкая Республика приняла в четверг, 14 сентября 2023 г., решение о высылке сотрудника Посольства Российской Федерации в стране.