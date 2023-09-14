Словаччина оголосила про висилку з країни співробітника російського посольства
Словацька Республіка ухвалила в четвер, 14 вересня 2023 року, рішення про висилку співробітника Посольства Російської Федерації в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Словаччини.
Причиною є його діяльність, яка прямо порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, що була ретельно задокументована компетентними органами Словацької Республіки.
"Згадана особа повинна покинути територію Словацької Республіки протягом 48 годин", - йдеться в повідомленні.
Російського посла викликали "на килим"
У зв'язку з цим Міністерство закордонних і європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації в Словаччині та настійно закликало його до того, щоб Представництво РФ у Словаччині та його представники здійснювали свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
Також його закликали до виконання Віденської конвенції про дипломатичні зносини, дотримання яких обидві країни дотримувалися в минулому, та утримуватися від подальших дій, які суперечать цій Конвенції, а також іншим положенням міжнародного права та дипломатичних звичаїв.
Вигнання російських дипломатів з інших країн
Нещодавно російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати і 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями. Це сталося після скандалу зі шпигунством у Молдові.
Також уряд Данії 1 вересня повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства РФ у Копенгагені має бути скорочено.
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