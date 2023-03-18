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Північна Македонія до 2030 року може стати членом ЄС, - єврокомісар

Фото: Північна Македонія може стати членом ЄС до 2030 року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Македонія до 2030 року зможе набути статусу повноправного члена ЄС, якщо продовжить рухатися обраним шляхом.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Ця зустріч символізує те, що Північна Македонія стане державою-членом ЄС", - сказав Варгелій.

За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, рух уперед також означає покращення відносин із сусідами, у тому числі створення умов для ухвалення конституційних поправок. Цей рік має вирішальне значення для Північної Македонії.

У Єврокомісії також відзначили зосередженість Північної Македонії на здійсненні реформ та приведенні законів у відповідність до стандартів ЄС, а також її політики добросусідства.

Раніше президент Північної Македонії заявив, що Росія може спровокувати конфлікт на Балканах, щоб відвернути увагу Заходу від війни, яку росіяни ведуть проти України.

Також повідомлялося, що у січні 2023 року президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.

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