Північна Македонія до 2030 року може стати членом ЄС, - єврокомісар

Північна Македонія до 2030 року зможе набути статусу повноправного члена ЄС, якщо продовжить рухатися обраним шляхом.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

"Ця зустріч символізує те, що Північна Македонія стане державою-членом ЄС", - сказав Варгелій.

За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, рух уперед також означає покращення відносин із сусідами, у тому числі створення умов для ухвалення конституційних поправок. Цей рік має вирішальне значення для Північної Македонії.

У Єврокомісії також відзначили зосередженість Північної Македонії на здійсненні реформ та приведенні законів у відповідність до стандартів ЄС, а також її політики добросусідства.