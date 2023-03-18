RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Северная Македония к 2030 году может стать членом ЕС, - еврокомиссар

Фото: Северная Македония может стать членом ЕС до 2030 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Македония к 2030 году сможет приобрести статус полноправного члена ЕС, если продолжит двигаться по выбранному пути.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгелий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Эта встреча символизирует то, что Северная Македония станет государством-членом ЕС", - сказал Варгелий.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, движение вперед также означает улучшение отношений с соседями, в том числе создание условий для принятия конституционных поправок. Этот год имеет для Северной Македонии решающее значение.

В Еврокомиссии также отметили сосредоточенность Северной Македонии на осуществлении реформ и приведении законов в соответствие со стандартами ЕС, а также ее политику добрососедства.

Ранее президент Северной Македонии заявил, что Россия может спровоцировать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь внимание Запада от войны, которую россияне ведут против Украины.

Также сообщалось, что в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакедонияЕвросоюз