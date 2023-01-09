Зеленський поговорив із прем'єром Північної Македонії: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram .

Зеленський розповів, що обговорив із прем'єром Ковачевським низку питань, у тому числі ризики ескалації на фронті, подальшу оборонну співпрацю та поглиблення двосторонніх відносин між країнами.

Український президент зазначив, що розмова відбулася, коли Північна Македонія почала головувати в ОБСЄ.

Нагадаємо, Північна Македонія є однією з тих країн, яка активно допомагає Україні у війні проти російських загарбників. З початку повномасштабної агресії РФ країна, зокрема, передала Україні танки Т-72 , а також штурмовики Су-25.

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