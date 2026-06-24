Північна Корея зробила перший крок до створення ядерного флоту

Північна Корея ввела в експлуатацію свій перший 5000-тонний есмінець "Чхве Хьон" (Choe Hyon) ядерного флоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Урочиста церемонія введення есмінця до складу флоту відбулася в порту Нампхо на західному узбережжі країни. На заході був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.
За його словами, військовий корабель має найдосконаліші оперативні та бойові можливості, а програма оснащення флоту ядерною зброєю рухається за чітким планом. Таким чином Пхеньян намагається наростити військову міць у Жовтому морі та у східних водах у напрямку Японії.
Новий корабель стане початком масштабного розширення північнокорейського флоту. Протягом наступних п'яти років країна планує щороку будувати по два ще більших кораблі.
Зокрема, лідер КНДР анонсував створення:
Кім Чен Ин також закликав прискорити нарощування ядерного потенціалу країни. На його думку, нинішня ситуація на Близькому Сході доводить, що ядерний курс є єдиним способом захисту держави.
Наразі у військово-морських силах КНДР переважно невеликі судна, які призначені для берегової оборони.
Нагадаємо, раніше МЗС Північної Кореї повідомило, що питання ядерного роззброєння країни є остаточно закритим - Пхеньян не планує відмовлятися від статусу ядерної держави.
Крім того, у червні Кім Чен Ин повідомивпро плани перетворити флот Північної Кореї на ключовий елемент ядерного стримування, а також інтегрувати його в загальну військову доктрину.