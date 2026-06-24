Северная Корея сделала первый шаг к созданию ядерного флота

Северная Корея ввела в эксплуатацию свой первый 5000-тонный эсминец "Чхве Хен" (Choe Hyon) ядерного флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Торжественная церемония введения эсминца в состав флота прошла в порту Нампхо на западном побережье страны. На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
По его словам, у военного корабля самые совершенные оперативные и боевые возможности, а программа оснащения флота ядерным оружием движется по четкому плану. Таким образом, Пхеньян пытается нарастить военную мощь в Желтом море и в восточных водах в направлении Японии.
Новый корабль станет началом масштабного расширения северокорейского флота. В течение следующих пяти лет страна планирует ежегодно строить по два еще больших корабля.
В частности, лидер КНДР анонсировал создание:
Ким Чен Ын также призвал ускорить наращивание ядерного потенциала страны. По его мнению, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке доказывает, что ядерный курс является единственным способом защиты государства.
В настоящее время в военно-морских силах КНДР преимущественно небольшие суда, предназначенные для береговой обороны.
Напомним, ранее МИД Северной Кореи сообщил, что вопрос ядерного разоружения страны окончательно закрыт - Пхеньян не планирует отказываться от статуса ядерного государства.
Кроме того, в июне Ким Чен Ын сообщил о планах превратить флот Северной Кореи в ключевой элемент ядерного сдерживания, а также интегрировать его в общую военную доктрину.