Северная Корея сделала первый шаг к созданию ядерного флота

Торжественная церемония введения эсминца в состав флота прошла в порту Нампхо на западном побережье страны. На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, у военного корабля самые совершенные оперативные и боевые возможности, а программа оснащения флота ядерным оружием движется по четкому плану. Таким образом, Пхеньян пытается нарастить военную мощь в Желтом море и в восточных водах в направлении Японии.

Масштабные планы Пхеньяна

Новый корабль станет началом масштабного расширения северокорейского флота. В течение следующих пяти лет страна планирует ежегодно строить по два еще больших корабля.

В частности, лидер КНДР анонсировал создание:

крейсера водоизмещением 10 тысяч тонн;

судов сопровождения;

подводных систем вооружения

Ким Чен Ын также призвал ускорить наращивание ядерного потенциала страны. По его мнению, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке доказывает, что ядерный курс является единственным способом защиты государства.

В настоящее время в военно-морских силах КНДР преимущественно небольшие суда, предназначенные для береговой обороны.