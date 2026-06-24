Північна Корея зробила перший крок до створення ядерного флоту

Північна Корея ввела в експлуатацію свій перший 5000-тонний есмінець "Чхве Хьон" (Choe Hyon) ядерного флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Урочиста церемонія введення есмінця до складу флоту відбулася в порту Нампхо на західному узбережжі країни. На заході був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

За його словами, військовий корабель має найдосконаліші оперативні та бойові можливості, а програма оснащення флоту ядерною зброєю рухається за чітким планом. Таким чином Пхеньян намагається наростити військову міць у Жовтому морі та у східних водах у напрямку Японії.

Масштабні плани Пхеньяна

Новий корабель стане початком масштабного розширення північнокорейського флоту. Протягом наступних п'яти років країна планує щороку будувати по два ще більших кораблі.

Зокрема, лідер КНДР анонсував створення:

крейсера водотоннажністю 10 тисяч тонн;

суден супроводу;

підводних систем озброєння.

Кім Чен Ин також закликав прискорити нарощування ядерного потенціалу країни. На його думку, нинішня ситуація на Близькому Сході доводить, що ядерний курс є єдиним способом захисту держави.

Наразі у військово-морських силах КНДР переважно невеликі судна, які призначені для берегової оборони.