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Северная Корея сделала первый шаг к созданию ядерного флота

11:40 24.06.2026 Ср
2 мин
Всплыли амбициозные планы КНДР на следующие пять лет
aimg Валерий Ульяненко
Северная Корея сделала первый шаг к созданию ядерного флота Фото: эсминец КНДР "Чхве Хен" (Getty Images)
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Северная Корея ввела в эксплуатацию свой первый 5000-тонный эсминец "Чхве Хен" (Choe Hyon) ядерного флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Торжественная церемония введения эсминца в состав флота прошла в порту Нампхо на западном побережье страны. На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, у военного корабля самые совершенные оперативные и боевые возможности, а программа оснащения флота ядерным оружием движется по четкому плану. Таким образом, Пхеньян пытается нарастить военную мощь в Желтом море и в восточных водах в направлении Японии.

Масштабные планы Пхеньяна

Новый корабль станет началом масштабного расширения северокорейского флота. В течение следующих пяти лет страна планирует ежегодно строить по два еще больших корабля.

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В частности, лидер КНДР анонсировал создание:

  • крейсера водоизмещением 10 тысяч тонн;
  • судов сопровождения;
  • подводных систем вооружения

Ким Чен Ын также призвал ускорить наращивание ядерного потенциала страны. По его мнению, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке доказывает, что ядерный курс является единственным способом защиты государства.

В настоящее время в военно-морских силах КНДР преимущественно небольшие суда, предназначенные для береговой обороны.

Напомним, ранее МИД Северной Кореи сообщил, что вопрос ядерного разоружения страны окончательно закрыт - Пхеньян не планирует отказываться от статуса ядерного государства.

Кроме того, в июне Ким Чен Ын сообщил о планах превратить флот Северной Кореи в ключевой элемент ядерного сдерживания, а также интегрировать его в общую военную доктрину.

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