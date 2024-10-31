Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети

Запуск, про який повідомляється, відбувся наступного дня після того, як військова розвідка Південної Кореї повідомила законодавцям, що Північна Корея, ймовірно, завершила підготовку до свого сьомого ядерного випробування і близька до випробувального запуску ракети великої дальності, здатної досягти території Сполучених Штатів.

Сьогодні видання Financial Times повідомило, що до Курської області вже прибули 3 тисячі військових КНДР. Вони знаходяться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

У США заявили, що можлива участь військових КНДР у війні Росії проти України може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами.

Посол України в ООН заявив, що Північна Корея участю у війні проти України хоче забезпечити своїх військових досвідом ведення бойових дій, адже війна "може поширитися з Європи на Азійський континент".

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