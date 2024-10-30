КНДР може готувати ядерні випробування та запуск ракети, здатної долетіти США

Про це свідчать дані розвідки Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За даними південнокорейської розвідки, КНДР, ймовірно, завершила підготовку до сьомого ядерного випробування і близька до проведення випробування ракети дальнього радіуса дії. Ця ракета здатна досягати територій Сполучених Штатів Америки.

Також розвідка з'ясувала, що деякі передові підрозділи північнокорейських військ, відправлені в Росію, прибули на фронт. Вони готуються до просування в Курську область, де Росія зазнала труднощів у відбитті українського вторгнення.

Розвідка вважає, що Північна Корея завершила підготовку до проведення ядерного випробування на своєму полігоні в північно-східному місті Пунгері. Сама детонація, ймовірно, буде проведена в тунелі № 3. Варто нагадати, що Північна Корея провела шосте і останнє ядерне випробування у 2017 році.

Також було помічено ознаки підготовки до випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), призначеної для досягнення материкової частини США. Підготовка включатиме розміщення ракети-носія і ракети, саме випробування може відбутися десь у листопаді.

Ядерні погрози КНДР та Росії

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити список умов застосування ядерної зброї. Таким чином він намагається тиснути на західні країни та партнерів України.

Однак видання Time писало про те, що лідери країн Заходу перестали боятися ядерних погроз Росії. Вони все більш рішуче висловлюються за подальшу підтримку України.

А вже наприкінці вересня Північна Корея вирішила підіграти російському диктатору Володимиру Путіну із ядерними погрозами.

Днями Російська Федерація все ж почала проводити ядерні тренування, ймовірною ціллю яких є тиск на США та партнерів України.