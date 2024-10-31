Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты

Сообщаемый запуск произошел на следующий день после того, как военная разведка Южной Кореи сообщила законодателям, что Северная Корея, вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и близка к испытательному запуску ракеты большой дальности, способной достичь территории Соединенных Штатов.

Сегодня издание Financial Times сообщило, что в Курскую область уже прибыли 3 тысячи военных КНДР. Они находятся примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

В США заявили, что возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

Посол Украины в ООН заявил, что Северная Корея участием в войне против Украины хочет обеспечить своих военных опытом ведения боевых действий, ведь война "может распространиться из Европы на Азиатский континент".

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