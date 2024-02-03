Північна Корея заявила, що провела випробування "надвеликої боєголовки" крилатої ракети

Північна Корея заявила у суботу, 3 лютого, що успішно провела випробування потужності "надвеликої боєголовки крилатої ракети". Операція проводилася в Жовтому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

У південнокорейському інформагентстві зауважили, що напередодні Пхеньян проводив випробування зенітної ракети нового типу.

Нинішній запуск крилатої ракети в Жовтому морі проводився для "швидкого розвитку технологій у різних аспектах, таких як функція, продуктивність і робота систем озброєння нового типу", розповіли в Ракетному управлінні КНДР.

Також північнокорейська сторона додає, що випробування стали частиною "звичайної діяльності", повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство.

При цьому Пхеньян не уточнює, скільки ракет було запущено, або як далеко вони пролетіли.

Запуски ракет КНДР

Раніше повідомлялося, що Північна Корея за тиждень запустила кілька крилатих ракет біля свого західного узбережжя. А минулого тижня у КНДР стверджували, що провели випробування "стратегічних" крилатих ракет, маючи на увазі, що вони можуть бути призначені для несення ядерних боєголовок.

Перед тим КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Токіо.

Також нагадаємо, наприкінці січня, у Білому домі розповіли, що Північна Корея намагається створити балістичні ракети далекого радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом.