Северная Корея заявила, что провела испытание "сверхбольшой боеголовки" крылатой ракеты

Северная Корея заявила в субботу, 3 февраля, что успешно провела испытание мощности "сверхбольшой боеголовки крылатой ракеты". Операция производилась в Желтом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

В южнокорейском информагентстве обратили внимание, что накануне Пхеньян проводил испытания зенитной ракеты нового типа.

Нынешний запуск крылатой ракеты в Желтом море производился для "быстрого развития технологий в разных аспектах, таких как функция, производительность и работа систем вооружения нового типа", рассказали в Ракетном управлении КНДР.

Также северокорейская сторона добавляет, что испытания стали частью обычной деятельности, сообщает Корейское центральное информационное агентство.

При этом Пхеньян не уточняет, сколько ракет было запущено или как далеко они пролетели.

Запуски ракет КНДР

Ранее сообщалось, что Северная Корея за неделю запустила несколько крылатых ракет возле своего западного побережья. На прошлой неделе в КНДР утверждали, что провели испытания "стратегических" крылатых ракет, имея в виду, что они могут быть предназначены для несения ядерных боеголовок.

Перед тем КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Токио.

Также напомним, в конце января в Белом доме рассказали, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия и продолжает работать над военным производством.