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Північна Корея запустила ще одну ракету у бік Японського моря

Ілюстративне фото: Північна Корея запустила ще одну ракету у бік Японського моря (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У ніч з 13 на 14 вересня за місцевим часом Північна Корея здійснила запуск невідомої балістичної ракети у бік Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, яку наводить Yonhap.

За даними південнокорейських військових, запуск ракети відбувся після того, як Північна Корея провела військові навчання. У них брали участь підрозділи, "яким доручено керувати тактичною ядерною зброєю".

Також наголошується, що військові навчання Північної Кореї було проведено у відповідь на спільні тренування солдатів США, Японії та Південної Кореї у Японському морі.

Нагадаємо, 8 жовтня КНДР також запускала балістичні ракети у бік Японського моря.

Після цього військові США заявили, що запуск ракет підкреслює дестабілізуючий вплив програм КНДР зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

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