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Северная Корея запустила еще одну ракету в сторону Японского моря

Иллюстративное фото: Северная Корея запустила еще одну ракету в сторону Японского моря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ночь с 13 на 14 сентября по местному времени Северная Корея совершила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которую приводит Yonhap.

По данным южнокорейских военных, запуск ракеты произошел после того, как Северная Корея провела военные учения. В них участвовали подразделения, "которым поручено управлять тактическим ядерным оружием".

Также отмечается, что военные учения Северной Кореи были проведены в ответ на совместные тренировки солдат США, Японии и Южной Кореи в Японском море.

Напомним, 8 октября КНДР также запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря.

После этого военные США заявили, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

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