ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не становлять загрози. Військові США підтвердили запуск ракет Північною Кореєю

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 22:24
Не становлять загрози. Військові США підтвердили запуск ракет Північною Кореєю Ілюстративне фото: військові США підтвердили запуск ракет Північною Кореєю (nationalinterest.org)
Автор: Іван Носальський

США знають про запуск двох балістичних ракет Північною Кореєю у бік Японського моря. Ця подія не загрожує американцям або їхнім союзникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США.

"Ми знаємо про два запуски балістичних ракет і проводимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами. Хоча, за нашими оцінками, ця подія не становить безпосередньої загрози для американського персоналу чи території, чи для наших союзників", - зазначили американські військові.

При цьому вони наголосили, що запуск ракет підкреслює дестабілізуючий вплив програм КНДР щодо створення ядерної зброї та балістичних ракет.

У командуванні також зазначили, що зобов'язання США щодо захисту Японії та Південної Кореї залишаються незмінними.

Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю за місцевим часом Північна Корея запустила ракети у бік Японського моря.

Такі провокаційні запуски ракет з боку КНДР продовжуються вже останні два тижні. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Японія Южная Корея Северная Корея Ракетні випробування
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході