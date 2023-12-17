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Північна Корея запустила у море балістичну ракету малої дальності

Фото: КНДР запустила у море балістичну ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В 12-ту річницю смерті покійного лідера Кім Чен Іра Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Сьогоднішній запуск ненадовго викликав припущення, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета (МБР), оскільки перший заступник радника з питань національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо заявив кількома днями раніше, що Північна Корея може запустити МБР протягом грудня цього року.

Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що Північна Корея запустила ракету малої дальності з Пхеньяну або поблизу нього близько 22:38 і вона пролетіла близько 570 кілометрів, перш ніж впала в Східне море.

Стримування КНДР

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки та Південна Корея вже працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.

Країни хочуть до наступного року завершити всеосяжне керівництво про те, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу з боку КНДР.

Водночас, вчора в США нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.

Зауважимо, що 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

Згодом Пхеньян заявив, що втручання у роботу його супутників означатиме проголошення війни.

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