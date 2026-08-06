Північна Корея запустила балістичну ракету

Що відомо про новий запуск

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив запуск у четвер вранці. Ймовірно, це була балістична ракета.

Вона уже впала - жодних наслідків для Японії не зафіксовано.

Це вже черговий ракетний тест, який Пхеньян провів цього року. Північна Корея регулярно демонструє нові зразки озброєння.

Навіщо Кім Чен Ину ядерна зброя

Північна Корея активно розширює свої ядерні та ракетні арсенали з 2019 року, коли провалилися дипломатичні переговори лідера Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Експерти вважають, що очільник Північної Кореї прагне міжнародного визнання своєї країни як ядерної держави. Це потрібно йому, щоб вимагати скасування економічних санкцій проти КНДР.

Ставка на флот замість самих лише ракет

У липні Кім Чен Ин керував випробуваннями крилатої ракети, здатної нести ядерну зброю. Випробування проходили на борту нового есмінця водотоннажністю 5000 тонн.

Після років пріоритетного розвитку балістичних ракет лідер КНДР дедалі більше уваги приділяє військово-морським можливостям. Зокрема, у країні будують атомний підводний човен.

У лютому на з'їзді Трудової партії Кім Чен Ин представив п'ятирічні військові цілі країни. Серед них - створення міжконтинентальних балістичних ракет, здатних запускатися з-під води.

Зближення Пхеньяна з Кремлем

Останніми роками Кім Чен Ин також зміцнив дипломатичні позиції, розширюючи зв'язки з Росією. Північна Корея постачає Росії звичайну зброю та військових для підтримки війни проти України.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу, що ракетні підрозділи КНДР у Росії в разі розгортання одразу стануть законною воєнною ціллю.