Северная Корея запустила баллистическую ракету

Что известно о новом запуске

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил запуск в четверг утром. Вероятно, это была баллистическая ракета.

Она уже упала - никаких последствий для Японии не зафиксировано.

Это уже очередной ракетный тест, который провел в этом году Пхеньян. Северная Корея регулярно показывает новые образцы вооружения.

Зачем Ким Чен Ину ядерное оружие

Северная Корея активно расширяет свои ядерные и ракетные арсеналы с 2019 года, когда провалились дипломатические переговоры лидера Ким Чен Инна с президентом США Дональдом Трампом.

Эксперты считают, что глава Северной Кореи стремится к международному признанию своей страны как ядерного государства. Это нужно ему, чтобы потребовать отмены экономических санкций против КНДР.

Ставка на флот вместо одних ракет

В июле Ким Чен Ын руководил испытаниями крылатой ракеты, способной нести ядерное оружие. Испытания проходили на борту нового эсминца водоизмещением 5000 тонн.

После лет приоритетного развития баллистических ракет лидер КНДР все больше внимания уделяет военно-морским возможностям. В частности, в стране строят атомную подлодку.

В феврале на съезде Трудовой партии Ким Чен Ын представил пятилетние военные цели страны. Среди них - создание межконтинентальных баллистических ракет, способных запускаться из-под воды.

Сближение Пхеньяна с Кремлем

В последние годы Ким Чен Ын также укрепил дипломатические позиции, расширяя связи с Россией. Северная Корея поставляет России обычное оружие и военных для поддержки войны против Украины.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге, что ракетные подразделения КНДР в России в случае развертывания сразу станут законной военной целью.