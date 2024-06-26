Північна Корея запустила балістичну ракету. США і союзники відреагували

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що ракета була запущена приблизно о 5:30 ранку в середу за місцевим часом (23:30 у вівторок за Києвом) з району біля Пхеньяна та, ймовірно, зазнала невдачі невдовзі після запуску. Південнокорейські та американські розвідувальні органи проводять аналіз, щоб з'ясувати більше деталей.

За даними офіційних осіб у Токіо, ракета впала у водах за межами виключної економічної зони Японії. Більш детальна інформація про політ не була одразу доступна.

Це перший запуск після того, як режим Кім Чен Ина одночасно запустив балістичні ракети малої дальності наприкінці травня.

Ракетний терор КНДР

За останні кілька років Північній Кореї вдавалося уникати ракетних невдач, оскільки Кім розгорнув нову лінійку ракет, здатних нести ядерні боєголовки і призначених для нанесення ударів по континентальній частині США, а також по союзниках Америки - Японії і Південній Кореї. Він зазнав невдач зі своїми ракетами для запуску супутників, а остання спроба наприкінці травня закінчилася невдачею, коли ракета розпалася на частини у вигляді вогняної кулі невдовзі після запуску.

Перед останнім ракетним випробуванням Північна Корея розкритикувала США за відправку авіаносної групи ВМС США "Теодор Рузвельт" на Корейський півострів для проведення спільних навчань Японії та Південної Кореї.

Реакція США і союзників

У вівторок, 25 червня, авіаносець "Теодор Рузвельт" відвідав президент Республіки Корея Юн Сок Йол, коли він був пришвартований у південно-східному місті Пусан. За його словами, цей візит мав на меті продемонструвати Кіму відданість США розгортанню своєї ядерної парасольки для захисту його країни.

Північна Корея засудила спільні навчання як прелюдію до вторгнення і розкритикувала американські авіаносні групи, що розташовані біля берегів Південної Кореї.

"КНДР гірко засуджує провокаційні спроби США і РК, огидних маніяків конфронтації з найпотужнішою риторикою і з усіма можливостями продемонструвати свою переважну і нову силу стримування", - процитувало у понеділок офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї віце-міністра оборони Кім Кан Іра.