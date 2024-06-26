Северная Корея запустила баллистическую ракету. США и союзники отреагировали

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что ракета была запущена примерно в 5:30 утра в среду по местному времени (23:30 во вторник по Киеву) из района возле Пхеньяна и, вероятно, потерпела неудачу вскоре после запуска. Южнокорейские и американские разведывательные органы проводят анализ, чтобы выяснить больше подробностей.

По данным официальных лиц в Токио, ракета упала в водах за пределами исключительной экономической зоны Японии. Более подробная информация о полете не была сразу доступна.

Это первый запуск после того, как режим Ким Чен Ына одновременно запустил баллистические ракеты малой дальности в конце мая.

Ракетный террор КНДР

За последние несколько лет Северной Корее удавалось избегать ракетных неудач, поскольку Ким развернул новую линейку ракет, способных нести ядерные боеголовки и предназначенных для нанесения ударов по континентальной части США, а также по союзникам Америки - Японии и Южной Корее. Он потерпел неудачи со своими ракетами для запуска спутников, а последняя попытка в конце мая закончилась неудачей, когда ракета распалась на части в виде огненного шара вскоре после запуска.

Перед последним ракетным испытанием Северная Корея раскритиковала США за отправку авианосной группы ВМС США "Теодор Рузвельт" на Корейский полуостров для проведения совместных учений Японии и Южной Кореи.

Реакция США и союзников

Во вторник, 25 июня, авианосец "Теодор Рузвельт" посетил президент Республики Корея Юн Сок Ёл, когда он был пришвартован в юго-восточном городе Пусан. По его словам, этот визит должен был продемонстрировать Киму преданность США развертыванию своего ядерного зонтика для защиты его страны.

Северная Корея осудила совместные учения как прелюдию ко вторжению и раскритиковала американские авианосные группы, расположенные у берегов Южной Кореи.

"КНДР горько осуждает провокационные попытки США и РК, отвратительных маньяков конфронтации с мощнейшей риторикой и со всеми возможностями продемонстрировать свою подавляющую и новую силу сдерживания", - процитировало в понедельник официальное Центральное телеграфное агентство Кореи вице-министра обороны Ким Кан Ира.