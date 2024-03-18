КНДР запустила кілька балістичних ракет в бік Східного моря, - Міноборони Японії

Сьогодні, 18 березня, армія Північної Кореї здійснила запуск кількох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Це другий за рік запуск балістичної ракети КНДР після першого пуску твердопаливної балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголівкою, 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Міністерство оборони Японії повідомило, що Північна Корея запустила щонайменше три балістичні ракети сьогодні вранці. Перше оголошення про запуск надійшло о 07:46, а вже за 30 хвилин - наступне.

За даними міністерства оборони Японії, снаряди впали в море поблизу східного узбережжя Корейського півострова вже за кілька хвилин після їх запуску, причому зброя подолала приблизно 350 кілометрів за максимальної висоти польоту 50 км. Наразі немає повідомлень про пошкодження кораблів чи літаків. Міністерство оборони продовжує стежити за ситуацією.

"Ця серія дій Північної Кореї загрожує миру та безпеці нашого регіону та міжнародної спільноти, і з ними не можна миритися", - сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.