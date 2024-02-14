КНДР запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що аналітики виявили ракети, запущені близько 9-ї години ранку за місцевим часом, які впали у води на північний схід від Вонсана на східному узбережжі. Кількість ракет не уточнюється.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

Наголошується, що це був п'ятий запуск крилатих ракет Північною Кореєю цього року. Попереднього разу КНДР запустила ракету 2 лютого 2024 року. За даними ряду джерел, Пхеньян випробував боєголовки крилатої ракети "надвеликої потужності", а також випробувала нову зенітну ракету.

Експерти вважають, що надзвичайно швидкі темпи випробувань крилатих ракет Північною Кореєю спрямовані на підвищення характеристик ракет, здатних нести ядерні боєголовки, які можуть становити серйозну загрозу для Південної Кореї та сусідніх країн.

Провокації Північної Кореї

Протягом останніх тижнів лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання та готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Зокрема, він закликав зміцнити військово-морські сили країни для "посилення підготовки до війни" та захисту морського суверенітету. А КНДР протягом тижня провела три раунди запусків крилатих ракет, у тому числі й тестові випробування нового стратегічного крилатого ракети, що запускається з підводного човна.

Днями Кім Чен Ин заявив про "законне право" знищити Південну Корею. Він знову загрожує своєму сусідові після того, як на початку року виключив концепцію мирного об'єднання із національної політики КНДР.