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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря, - Минобороны Японии

Пхеньян, Понедельник 18 марта 2024 03:00
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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря, - Минобороны Японии Фото: КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря, - Минобороны Японии (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Сегодня, 18 марта, армия Северной Кореи произвела запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря. Это второй за год запуск баллистической ракеты КНДР после первого пуска твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея запустила не менее двух баллистических ракет сегодня утром. Первое объявление о запуске поступило в 07:46, а уже через 30 минут - следующее.

По данным министерства обороны Японии, оба снаряда упали в Японское море уже через несколько минут после их запуска, причем оружие преодолело примерно 350 километров. Пока нет сообщений о повреждении кораблей или самолетов. Министерство обороны продолжает смотреть за ситуацией.

"Эта серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности нашего региона и международного сообщества, и с ними нельзя мириться", – сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Напомним, 14 февраля КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря . Так, в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что аналитики обнаружили ракеты, запущенные около 9 часов утра по местному времени, которые упали в воды к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье.

В сообщении Объединенного комитета начальников штабов говорится, что военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи.

Кроме того, 14 января КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря . Она рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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