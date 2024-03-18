КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря, - Минобороны Японии

Сегодня, 18 марта, армия Северной Кореи произвела запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря. Это второй за год запуск баллистической ракеты КНДР после первого пуска твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея запустила не менее двух баллистических ракет сегодня утром. Первое объявление о запуске поступило в 07:46, а уже через 30 минут - следующее.

По данным министерства обороны Японии, оба снаряда упали в Японское море уже через несколько минут после их запуска, причем оружие преодолело примерно 350 километров. Пока нет сообщений о повреждении кораблей или самолетов. Министерство обороны продолжает смотреть за ситуацией.

"Эта серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности нашего региона и международного сообщества, и с ними нельзя мириться", – сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.