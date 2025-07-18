Північна Корея заборонила іноземцям відвідувати курорт після візиту Лаврова

Національне управління туризму КНДР повідомило, що курортна зона Вонсан-Кальма, що почала роботу цього місяця, тимчасово не приймає іноземних гостей.

Причини обмеження доступу іноземців залишаються незрозумілими, але вони співпали з нещодавнім візитом до країни міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Під час зустрічі зі своїм колегою він заявив, що Росія зробить "усе можливе" для розширення потоку російських туристів до Північної Кореї.

Водночас, деякі аналітики припускають, що причиною недопуску туристів може бути незавершене будівництво об'єкту.

"Курорт без сумніву відкритий, але він ще не зовсім готовий. Одна з найбільших будівель на курорті, готель поблизу готелю Кальмаегі, здається, не використовується. Поблизу спостерігається мінімальна активність, а басейн на даху досі не заповнений водою", - зазначили в аналітичній програмі 38 North при Центрі Стімсона з посиланням на супутникові знімки.

Вигідний фінансовий проєкт

Пляжний курорт Вонсан-Кальма - один з улюблених проєктів лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Він має приватну резиденцію на узбережжі та часто особисто відвідував будівельний майданчик для контролю за виконанням робіт.

За даними державних ЗМІ, курорт вміщує близько 7000 гостьових номерів. На його території розміщені розкішні готелі та приватні вілли, відкритий аквапарк і аеропорт.

У Bloomberg зазначили, що туризм є ключовим джерелом доходів для режиму Кім Чен Ина, який перебуває під санкціями. З моменту пом'якшення прикордонних обмежень, пов'язаних з пандемією, країна дозволяє в’їзд лише невеликій кількості туристів з Росії.

Північнокорейська влада ретельно контролює перебування іноземців, які зазвичай зупиняються у спеціально відведених для них місцях і мають обмеження на пересування територією країни.