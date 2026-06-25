Північна Корея ввела в стрій есмінець із ядерною зброєю

Урочиста церемонія відбулася у західному порту Нампхо. Кім Чен Ин прибув туди особисто, адже для Пхеньяна це великий крок у посиленні морського домінування в регіоні, зазначає видання.

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Есмінець "Чхве Хьон" показали у квітні 2025 року. Відтоді тривали випробування. Корабель отримав сучасне озброєння, що дозволяє завдавати превентивних ударів.

Есмінець оснастили цілим арсеналом:

Зенітні системи для захисту від літаків.

Протикорабельна зброя великого калібру.

Балістичні ракети.

Крилаті ракети, що можуть нести ядерні боєголовки.

Це робить судно універсальною платформою, яка може атакувати як порти, так і ворожі авіаносці.

Російський слід

Створення такого великого судна викликало питання. Фахівці вважають, що КНДР не впоралася б сама, тому, ймовірно, допомогла Росія. Військові зв'язки Москви та Пхеньяна зміцнюються.