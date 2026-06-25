Северная Корея ввела в строй эсминец с ядерным оружием

Торжественная церемония прошла в западном порту Нампхо. Ким Чен Ын прибыл туда лично, ведь для Пхеньяна это большой шаг в усилении морского доминирования в регионе, отмечает издание.

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Эсминец "Чхве Хён" показали в апреле 2025 года. С тех пор шли испытания. Корабль получил современное вооружение, позволяющее наносить превентивные удары.

Эсминец оснастили целым арсеналом:

Зенитные системы для защиты от самолетов.

Противокорабельное оружие большого калибра.

Баллистические ракеты.

Крылатые ракеты могут нести ядерные боеголовки.

Это делает судно универсальной платформой, которая может атаковать как порты, так и вражеские авианосцы.

Российский след

Создание столь крупного судна вызвало вопрос. Специалисты считают, что КНДР не справилась бы сама, потому, вероятно, помогла Россия. Военные связи Москвы и Пхеньяна укрепляются.