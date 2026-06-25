Северная Корея ввела в строй эсминец с ядерным оружием

Северная Корея официально ввела в состав своего флота новый мощный эсминец "Чхве Хён" водоизмещением 5000 тонн. Лидер страны Ким Чен Ын назвал этот корабль символом превращения ВМС в стратегическую ядерную силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Торжественная церемония прошла в западном порту Нампхо. Ким Чен Ын прибыл туда лично, ведь для Пхеньяна это большой шаг в усилении морского доминирования в регионе, отмечает издание.
Эсминец "Чхве Хён" показали в апреле 2025 года. С тех пор шли испытания. Корабль получил современное вооружение, позволяющее наносить превентивные удары.
Эсминец оснастили целым арсеналом:
Это делает судно универсальной платформой, которая может атаковать как порты, так и вражеские авианосцы.
Создание столь крупного судна вызвало вопрос. Специалисты считают, что КНДР не справилась бы сама, потому, вероятно, помогла Россия. Военные связи Москвы и Пхеньяна укрепляются.
КНДР сейчас делает большую ставку на усиление ядерного арсенала. Ранее МИД Северной Кореи сообщил, что вопрос ядерного разоружения страны окончательно закрыт - Пхеньян не планирует отказываться от статуса ядерного государства.
Кроме того, в июне Ким Чен Ын сообщил о планах превратить флот Северной Кореи в ключевой элемент ядерного сдерживания, а также интегрировать его в общую военную доктрину.