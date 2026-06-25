RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Северная Корея ввела в строй эсминец с ядерным оружием

01:27 25.06.2026 Чт
2 мин
Чем опасен на море новый эсминец "Чхве Хён"?
aimg Филипп Бойко
Фото: принятие в состав ВМС КНДР эсминца "Чхве Хён" (KCNA)

Северная Корея официально ввела в состав своего флота новый мощный эсминец "Чхве Хён" водоизмещением 5000 тонн. Лидер страны Ким Чен Ын назвал этот корабль символом превращения ВМС в стратегическую ядерную силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Торжественная церемония прошла в западном порту Нампхо. Ким Чен Ын прибыл туда лично, ведь для Пхеньяна это большой шаг в усилении морского доминирования в регионе, отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР нашла хитрые схемы обхода санкций ООН с помощью России и Китая

Эсминец "Чхве Хён" показали в апреле 2025 года. С тех пор шли испытания. Корабль получил современное вооружение, позволяющее наносить превентивные удары.

Эсминец оснастили целым арсеналом:

  • Зенитные системы для защиты от самолетов.
  • Противокорабельное оружие большого калибра.
  • Баллистические ракеты.
  • Крылатые ракеты могут нести ядерные боеголовки.

Это делает судно универсальной платформой, которая может атаковать как порты, так и вражеские авианосцы.

Российский след

Создание столь крупного судна вызвало вопрос. Специалисты считают, что КНДР не справилась бы сама, потому, вероятно, помогла Россия. Военные связи Москвы и Пхеньяна укрепляются.

Контекст события

КНДР сейчас делает большую ставку на усиление ядерного арсенала. Ранее МИД Северной Кореи сообщил, что вопрос ядерного разоружения страны окончательно закрыт - Пхеньян не планирует отказываться от статуса ядерного государства.

Кроме того, в июне Ким Чен Ын сообщил о планах превратить флот Северной Кореи в ключевой элемент ядерного сдерживания, а также интегрировать его в общую военную доктрину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ядерное оружиеКНДР