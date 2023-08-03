Північна Корея підтвердила утримання під вартою американського солдата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

ООН повідомила, що у своїй першій відповіді на запити про місцезнаходження американського солдата Північна Корея підтвердила його утримання під вартою.

"Армія Північної Кореї відповіла командуванню ООН щодо Кінга. Наразі ми не будемо вдаватися в подробиці, щоби це не перешкодило нашим зусиллям повернути його додому", - йдеться в заяві ООН.

Північна Корея і раніше підтверджувала запит, але це вперше, коли вони підтвердили, що американський солдат перебуває під їх контролем.

Історія Кінга

Кінг - фахівець з розвідки, служив в армії з січня 2021 року і перебував у Південній Кореї в рамках ротації.

Перед тим, як перетнути кордон, Кінг провів два місяці під вартою в Південній Кореї за звинуваченням у нападі, та був звільнений 10 липня.

Він мав вилетіти назад до США, де його чекало дисциплінарне провадження, але йому вдалося покинути аеропорт і приєднатися до туру демілітаризованою зоною. Саме тоді, 18 липня, 23-річний рядовий перетнув кордон з Південною Кореєю.

Демілітаризована зона (ДМЗ) розділяє дві Кореї і є однією з найбільш укріплених територій у світі.

Вона заповнена наземними мінами, оточена огорожею з електричного та колючого дроту і камерами спостереження. Озброєні охоронці повинні бути напоготові 24 години на добу.

Останніми роками кілька американських громадян, які незаконно в'їхали до Північної Кореї - за винятком тих, хто був засуджений за злочинну діяльність у цій країні, - були звільнені протягом шести місяців.

Затримання військовослужбовця є серйозним зовнішньополітичним головним болем для президента США Джо Байдена. Вважається, що Кінг є єдиним американським громадянином, який наразі перебуває під вартою в Північній Кореї. Шестеро південнокорейців залишаються в ув'язненні.

Відносини США та КНДР

Країни перебувають у відверто ворожих відносинах. КНДР перебуває під міжнародними санкціями.

Нещодавно повідомлялось, що Сполучені Штати після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети заявили, що готові вести переговори з Північною Кореєю щодо її ядерної програми.

Проте президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення правлячого в Пхеньяні режиму.

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