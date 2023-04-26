Ядерна атака КНДР на США чи їх партнерів призведе до знищення режиму Кім Чен Ина, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення правлячого в Пхеньяні режиму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на кореспондент "Голосу Америки" Петсі Відакусвара в Twitter.

За словами Байдена, я дерний напад Північної Кореї на США або їх партнерів є неприйнятним і призведе до кінця будь-якого режиму, який вживе таких дій. Він також заявив, що США не будуть розміщувати ядерну зброю в регіоні. Однак там буде прокладено рух атомних підводних човнів.

Також президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що на зустрічі було домовлено про нову "Вашингтонську декларацію". Вона спрямована на підтвердження зобов’язань США щодо стримування Республіки Корея. Згідно з нею Сеул "збереже свій без'ядерний статус і продовжить дотримуватися всіх умов свого статусу підписанта Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".