Вперше за 40 років. Американський солдат втік до КНДР, його можуть тримати під вартою
Американський солдат Тревіс Кінг учора, 18 липня, втік із Південної Кореї до КНДР. Зараз він може перебувати під вартою.
Про це заявили представники Армії США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Цей інцидент може спричинити дипломатичний "головний біль" для Сполучених Штатів, поки вони разом із союзником Південною Кореєю намагаються чинити тиск на КНДР", - йдеться у матеріалі.
Що говорять про це в американській армії
Армія США ідентифікувала солдата, який перетнув у вівторок демаркаційну лінію в Північній Кореї, як рядового Тревіса Кінга.
Військові офіційні особи США заявляють, що Кінг навмисне і без дозволу перетнув кордон КНДР під час цивільної поїздки по Об'єднаній зоні безпеки. Це невеликий набір будівель всередині демілітаризованої зони протяжністю 150 миль (241 км - ред.).
"Ми вважаємо, що наразі він перебуває під вартою в Корейській Народно-Демократичній Республіці і працюємо з нашими колегами з Корейської народної армії над урегулюванням цього інциденту", - заявив офіційний представник збройних сил США в Кореї полковник Ісаак Тейлор.
Що відомо про Тревіса Кінга
Кінг - кавалерійський розвідник, який приєднався до збройних сил у січні 2021 року. Під час своєї ротації в Південній Кореї Кінг був направлений у 6-ту ескадрилью.
Офіційні особи США не повідомили, як довго Кінг перебуває в Південній Кореї, але в якийсь момент він зазнав дисциплінарного стягнення за напад і провів 50 днів у слідчому ізоляторі.
Як Кінг зміг втекти в КНДР
У якийсь момент після звільнення його проводили в аеропорт для вильоту назад до Сполучених Штатів.
В аеропорту супроводжуючі Кінга не змогли пройти разом із ним повз контрольно-пропускний пункт, і в якийсь момент після цього він залишив аеропорт, а потім вирушив на екскурсію Об'єднаною зоною безпеки. Кінг вважається першим американським солдатом, який перейшов до КНДР з 1982 року.
Відносини США та КНДР
Країни перебувають у відверто ворожих відносинах. КНДР перебуває під міжнародними санкціями.
Нещодавно повідомлялось, що Сполучені Штати після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети заявили, що готові вести переговори з Північною Кореєю щодо її ядерної програми.
Проте президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення правлячого в Пхеньяні режиму.
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