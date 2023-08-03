Северная Корея подтвердила содержание под стражей американского солдата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

ООН сообщила, что в своем первом ответе на запросы о местонахождении американского солдата Северная Корея подтвердила его содержание под стражей.

"Армия Северной Кореи ответила командованию ООН относительно Кинга. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности, чтобы это не помешало нашим усилиям вернуть его домой", - говорится в заявлении ООН.

Северная Корея и раньше подтверждала запрос, но это впервые, когда они подтвердили, что американский солдат находится под их контролем.

История Кинга

Кинг - специалист по разведке, служил в армии с января 2021 года и находился в Южной Корее в рамках ротации.

Перед тем, как пересечь границу, Кинг провел два месяца под стражей в Южной Корее по обвинению в нападении, а затем был уволен 10 июля.

Он должен был вылететь обратно в США, где его ждало дисциплинарное производство, но ему удалось покинуть аэропорт и присоединиться к туру по демилитаризованной зоне. Именно тогда, 18 июля, 23-летний рядовой пересек границу с Южной Кореей.

Демилитаризованная зона (ДМЗ) разделяет две Кореи и является одной из наиболее укрепленных территорий в мире.

Она заполнена наземными минами, окружена изгородью из электрической и колючей проволоки и камерами наблюдения. Вооруженные охранники должны быть готовы 24 часа в сутки.

В последние годы несколько американских граждан, незаконно въехавших в Северную Корею - за исключением тех, кто был осужден за преступную деятельность в этой стране, - были уволены в течение шести месяцев.

Задержание военнослужащего является серьезной внешнеполитической головной болью для президента США Джо Байдена. Считается, что Кинг является единственным американским гражданином, который находится под стражей в Северной Корее. Шесть южнокорейцев остаются в заключении.

Отношения США и КНДР

Страны находятся в откровенно враждебных отношениях. КНДР находится под международными санкциями.

Недавно сообщалось, что Соединенные Штаты после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты заявили, что готовы вести переговоры с Северной Кореей по поводу ее ядерной программы.

Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима.

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