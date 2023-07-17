У Білому домі заявили про готовність переговорів з КНДР щодо її ядерної програми

Сполучені Штати після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети заявили, що готові вести переговори з Північною Кореєю щодо її ядерної програми.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

"Ми дали зрозуміти Північній Кореї, що готові сісти та поговорити без попередніх умов про їхню ядерну програму", - заявив Салліван.

За його словами, КНДР почала відчувати потенціал своїх ракет кілька років тому. Вони продовжують його випробовувати.

"Ми дуже уважно стежимо за всіма цими випробуваннями, щоб побачити, як вони розвиваються. Ми могли б надзвичайно тісно координувати свої дії з нашими союзниками – Японією та Південною Кореєю – для того, щоб переконатися, що ми реагуємо на цю загрозу в унісон", - додав він.

Радник президента США також наголосив, що Китай має відігравати певну роль, враховуючи його відносини з Північною Кореєю, щоб показати північнокорейцям, що їхні подальші випробування дестабілізують ситуацію.

Запуск балістичних ракет КНДР

КНДР продовжила свої регулярні запуски балістичних ракет – у такий спосіб країна намагається незаконно розробити твердопаливну ракету із можливістю нести ядерний заряд.

12 липня КНДР в черговий раз запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила ці випробування.

У G7 та Євросоюзі засудили такі дії КНДР і закликали Радбез ООН вжити негайних заходів щодо країни.