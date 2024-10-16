Північна Корея передала Росії не лише зброю, але й людей, - Зеленський

"В коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже є Північна Корея - родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж двадцятимільйонну частину корейського народу", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей.

"Це робітники для російських заводів - замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії. Фактично це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії", - підкреслив президент України.