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Северная Корея передала России не только оружие, но и людей, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея передала России не только оружие, но и людей. Это фактически вовлечение КНДР в войну на стороне Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде.

"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сегодняшний день уже есть Северная Корея - семья Ким, которая держит в рабстве более чем двадцатимиллионную часть корейского народа", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.

"Это рабочие для российских заводов - вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии. Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России", - подчеркнул президент Украины.

 

Сотрудничество КНДР и России

Напомним, ранее Северная Корея передала России ракеты собственного производства и большой запас боеприпасов. Однако обе стороны пытаются скрыть это.

В последние недели западные СМИ сообщают, что КНДР также отправила своих солдат для привлечения в войне против Украины. Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен во время слушаний в парламенте допустил такую возможность.

Источники РБК-Украина сообщали, что 3 октября под Донецком было ликвидировано более 20 оккупантов, среди которых были военные из Северной Кореи.

По данным западных СМИ, северокорейские солдаты проходят обучение в России и до конца года несколько тысяч военных КНДР могут оказаться в Украине. По данным источников РБК-Украина, в армии России на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР.

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