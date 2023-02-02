Північна Корея надішле на окупований Донбас поліційських і військових як робітників

Як стало відомо Daily NK, уряд Північної Кореї нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям у Росії вибрати персонал для відправлення в окуповану Росією східну частину України, щоб вони могли взяти участь у роботах з відновлення. Водночас експерти зазначають, що з огляду на те, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов’язані з військовими або громадськими службами безпеки, КНДР, схоже, має намір відправити на схід України військових або поліцейських, а не цивільних осіб.

"Можливо, уряд вирішив це зробити, тому що солдатів і співробітників безпекових структур легше контролювати, ніж цивільних", - висловлює думку видання.

За даними Daily NK, особовий склад, відібраний для відправки в Україну, - молоді люди віком від 19 до 27 років, більшість з них одружені. При цьому видання уточнює, що загалом влада КНДР зазвичай відправляє у відрядження за кордон одружених чоловіків, аби запобігти їхній втечі, бо ті змушені залишати своїх дружин і дітей у Північній Кореї.

За даними інсайдерських джерел у Росії, Daily NK стверджує, що північнокорейські компанії мали завершити підбір персоналу до кінця січня. Проте, коли саме цей персонал буде відправлено на окупований схід України, невідомо. Поки що КНДР відклала відправку набраних людей через поточну ситуацію на війні.

"Однак, враховуючи всі накази, видані великим торговим компаніям, перша партія, ймовірно, становитиме приблизно від 300 до 500 осіб. У наказах не вказано, які завдання будуть поставлені особовому складу після прибуття на схід України, але навряд чи вони будуть служити найманцями на війні. Відібраний персонал, ймовірно, братиме участь у відбудові, ремонті зруйнованих війною будівель і доріг", - повідомляє видання.

Daily NK зазначає, що основна угода між Північною Кореєю та Росією містить пункти про невтягування північнокорейців у фактичну війну, оскільки участь обраного персоналу в конфлікті може створити враження, що Пхеньян відправив найманців до Росії. При цьому, на думку експертів видання, якщо КНДР справді відправить персонал в Україну, це дасть країні новий спосіб заробляти іноземну валюту. Що саме Північна Корея отримує натомість за відправку людей в Україну, залишається невідомим, але деякі стверджують, що працівники отримають потрійну зарплату, яку традиційно мають північнокорейські працівники в Росії.

"Проте з огляду на те, що солдати та поліцейські отримують фіксовану зарплату від держави, навіть коли вони дислоковані за кордоном, будь-який додатковий дохід, який вони отримують, надходить до державної скарбниці", - констатує видання.