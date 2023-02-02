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Северная Корея пришлет на оккупированный Донбасс полицейских и военных в качестве рабочих

Фото: два диктатора - КНДР Ким Чен Ын и России Владимир Путин (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

КНДР пришлет на оккупированный россиянами Донбасс своих полицейских и военных как рабочих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily NK.

Как стало известно Daily NK, правительство Северной Кореи недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России подобрать персонал для отправки в оккупированную Россией восточную часть Украины, чтобы они могли принять участие в работах по восстановлению. В то же время эксперты отмечают, что, учитывая, что все торговые компании, получившие приказ, связаны с военными или общественными службами безопасности, КНДР, похоже, намерена отправить на восток Украины военных или полицейских, а не гражданских лиц.

"Возможно, правительство решило это сделать, потому что солдат и сотрудников структур безопасности легче контролировать, чем гражданских", - высказывает мнение издание.

По данным Daily NK, личный состав, отобранный для отправки в Украину, - молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, большинство из них женаты. При этом издание уточняет, что в целом власти КНДР обычно отправляют в командировку за границу женатых мужчин, чтобы предотвратить их побег, поскольку те вынуждены оставлять своих жен и детей в Северной Корее.

По данным инсайдерских источников в России, Daily NK утверждает, что северокорейские компании должны были завершить подбор персонала к концу января. Однако когда именно этот персонал будет отправлен на оккупированный восток Украины, неизвестно. Пока что КНДР отложила отправку набранных людей из-за текущей ситуации на войне.

"Однако, учитывая все приказы, изданные крупным торговым компаниям, первая партия, вероятно, составит примерно от 300 до 500 человек. В приказах не указано, какие задачи будут поставлены личному составу по прибытии на восток Украины, но вряд ли они будут служить наемниками на войне. Отобранный персонал, вероятно, будет участвовать в восстановлении, ремонте разрушенных войной зданий и дорог", - сообщает издание.

Daily NK отмечает, что основное соглашение между Северной Кореей и Россией содержит пункты о невтягивании северокорейцев в фактическую войну, поскольку участие набранного персонала в конфликте может создать впечатление, что Пхеньян отправил наемников в Россию. При этом, по мнению экспертов, если КНДР действительно отправит персонал в Украину, это даст стране новый способ зарабатывать иностранную валюту. Что именно Северная Корея получает за отправку людей в Украину, остается неизвестным, но некоторые утверждают, что работники получат тройную зарплату, которую традиционно имеют северокорейские работники в России.

"Однако учитывая, что солдаты и полицейские получают фиксированную зарплату от государства, даже когда они дислоцированы за границей, любой дополнительный доход, который они получают, поступает в государственную казну", - констатирует издание.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в КНДР заявили о желании быть на одном поле боя с Россией.

Напомним, мы писали, что у США есть доказательства: КНДР поставляют оружие для ЧВК "Вагнера".

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КНДР