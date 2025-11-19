ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Півмільярда гривень інвестицій залучив фонд Inzhur REIT - всього за 2 місяці діяльності

Середа 19 листопада 2025 10:15 promo
UA EN RU
Півмільярда гривень інвестицій залучив фонд Inzhur REIT - всього за 2 місяці діяльності Фото: засновник і СЕО інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

У вересні Inzhur оголосила про створення мегафонду Inzhur REIT із порогом інвестування 10 грн, а вже за два місяці повідомила про перші результати, що підтверджують успішність стратегії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз фонду Inzhur REIT.

Як зазначається, на початку вересня 2025 інвестиційна компанія Inzhur оголосила про злиття 5 фондів в 1 новий мегафонд Inzhur REIT, який знизив поріг інвестування у велику комерційну нерухомість до історичних для України 10 грн.

Всього через 2 місяці команда Inzhur відзвітувала про перші досягнення: судячи з них, стратегія нового фонду дійсно спрацювала і він користується величезною популярністю.

Про досягнення позначки в 550 млн грн залучених інвестицій фондом Inzhur REIT стало відомо у вівторок, 18 листопада. Таким чином, цього обсягу інвестицій вдалося досягти за 70 днів, що минули з моменту відкриття фонду для інвестування - 9 вересня.

“Для ринку роздрібних інвестицій в українську нерухомість це дійсно вражаюча сума, особливо з огляду на швидкість її залучення. Це доводить великий інтерес українок і українців до інвестування в комерційну нерухомість, серйозний потенціал ринку внутрішніх інвестицій України - і правильність нашого рішення про об'єднання попередніх фондів з радикальним зниженням порогу доступності”, - зазначає Андрій Журжій, засновник і СЕО Inzhur.

Як і його інвестори, фонд Inzhur REIT дуже активний: днями до списку його діючих активів додався 10-й об'єкт - для магазинів Comfy і MasterZoo: крім нього, вже діють і заробляють об'єкти для "Сільпо", "Фора" та McDonald's, а ще 4 об'єкти для "Фора" і McDonald’s знаходяться на стадії проєктування та будівництва.

Також Inzhur знаходиться на фінальній стадії угоди з придбання ТРЦ за рекордні для себе 36 млн доларів в одному з обласних центрів західніше Києва, а ще - займається проєктуванням і підготовкою до будівництва ритейл-парку з Novus у якості якірного орендаря.

"Наша стратегічна мета - протягом найближчих 3 років навчити інвестуванню у велику комерційну нерухомість 1 млн українок та українців. У цьому нам дуже допомагає концепція фонду Inzhur REIT - з його порогом входу всього від 10 грн і унікальними спроможностями щодо інвестування у створення та придбання таких об'єктів, які раніше просто не були доступні", - пояснює Андрій Журжій.

Загальна сума активів усіх фондів Inzhur вже досягла 4,82 млрд грн: з компанією інвестують і заробляють понад 40 тисяч українок і українців. Переважна їх більшість представлена активами та інвесторами фонду Inzhur REIT.

Що відомо про Inzhur

Фонд Inzhur REIT - пайовий інвестиційний фонд, метою є інвестування у топову комерційну нерухомість: як у придбання діючих об'єктів, так і в будівництво нових. Прибутковість фонду становить 9,5% річних у доларах США, дивіденди виплачуються щомісяця, а мінімальна інвестиція - від 10 гривень.

Нагадаємо, Inzhur - перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі: росіяни комбіновано вдарили по Тернополю
Зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі: росіяни комбіновано вдарили по Тернополю
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського