Полмиллиарда гривен инвестиций привлек фонд Inzhur REIT - всего за 2 месяца деятельности

В сентябре Inzhur объявила о создании мегафонда Inzhur REIT с порогом инвестирования 10 грн, а уже через два месяца сообщила о первых результатах, которые подтверждают успешность стратегии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресрелиз фонда Inzhur REIT .

Как отмечается, в начале сентября 2025 инвестиционная компания Inzhur объявила о слиянии 5 фондов в 1 новый мегафонд Inzhur REIT, который снизил порог инвестирования в большую коммерческую недвижимость в исторические для Украины 10 грн.

Всего через 2 месяца команда Inzhur отчиталась о первых достижениях: судя по ним, стратегия нового фонда действительно сработала и он пользуется огромной популярностью.

О достижении отметки в 550 млн грн привлеченных инвестиций фондом Inzhur REIT стало известно во вторник, 18 ноября. Таким образом, данного объема инвестиций удалось достичь за 70 дней, прошедших с момента открытия фонда для инвестирования - 9 сентября.

"Для рынка розничных инвестиций в украинскую недвижимость это действительно впечатляющая сумма, особенно учитывая скорость ее привлечения. Это доказывает большой интерес украинок и украинцев к инвестированию в коммерческую недвижимость, серьезный потенциал рынка внутренних инвестиций Украины - и правильность нашего решения об объединении предыдущих фондов с радикальным снижением порога доступности", - отмечает Андрей Журжий, основатель и СЕО Inzhur.

Как и его инвесторы, фонд Inzhur REIT очень активен: на днях к списку его действующих активов добавился 10-й объект - для магазинов Comfy и MasterZoo: кроме него, уже действуют и зарабатывают объекты для "Сильпо", "Фора" и McDonald's, а еще 4 объекта находятся на стадии проектирования и строительства.

Также Inzhur находится на финальной стадии сделки по приобретению ТРЦ за рекордные для себя 36 млн долларов в одном из областных центров западнее Киева, а еще - занимается проектированием и подготовкой к строительству ритейл-парка с Novus в качестве якорного арендатора.

"Наша стратегическая цель - в течение ближайших 3 лет научить инвестированию в большую коммерческую недвижимость 1 млн украинок и украинцев. В этом нам очень помогает концепция фонда Inzhur REIT - с его порогом входа всего от 10 грн и уникальными способностями по инвестированию в создание и приобретение таких объектов, которые раньше просто не были доступны", - объясняет Андрей Журжий.

Общая сумма активов всех фондов Inzhur уже достигла 4,82 млрд грн: с компанией инвестируют и зарабатывают более 40 тысяч украинок и украинцев. Подавляющее их большинство представлено активами и инвесторами фонда Inzhur REIT.