ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Полмиллиарда гривен инвестиций привлек фонд Inzhur REIT - всего за 2 месяца деятельности

Среда 19 ноября 2025 10:15 promo
UA EN RU
Полмиллиарда гривен инвестиций привлек фонд Inzhur REIT - всего за 2 месяца деятельности Фото: основатель и СЕО инвестиционной компании Inzhur Андрей Журжий (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В сентябре Inzhur объявила о создании мегафонда Inzhur REIT с порогом инвестирования 10 грн, а уже через два месяца сообщила о первых результатах, которые подтверждают успешность стратегии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресрелиз фонда Inzhur REIT.

Как отмечается, в начале сентября 2025 инвестиционная компания Inzhur объявила о слиянии 5 фондов в 1 новый мегафонд Inzhur REIT, который снизил порог инвестирования в большую коммерческую недвижимость в исторические для Украины 10 грн.

Всего через 2 месяца команда Inzhur отчиталась о первых достижениях: судя по ним, стратегия нового фонда действительно сработала и он пользуется огромной популярностью.

О достижении отметки в 550 млн грн привлеченных инвестиций фондом Inzhur REIT стало известно во вторник, 18 ноября. Таким образом, данного объема инвестиций удалось достичь за 70 дней, прошедших с момента открытия фонда для инвестирования - 9 сентября.

"Для рынка розничных инвестиций в украинскую недвижимость это действительно впечатляющая сумма, особенно учитывая скорость ее привлечения. Это доказывает большой интерес украинок и украинцев к инвестированию в коммерческую недвижимость, серьезный потенциал рынка внутренних инвестиций Украины - и правильность нашего решения об объединении предыдущих фондов с радикальным снижением порога доступности", - отмечает Андрей Журжий, основатель и СЕО Inzhur.

Как и его инвесторы, фонд Inzhur REIT очень активен: на днях к списку его действующих активов добавился 10-й объект - для магазинов Comfy и MasterZoo: кроме него, уже действуют и зарабатывают объекты для "Сильпо", "Фора" и McDonald's, а еще 4 объекта находятся на стадии проектирования и строительства.

Также Inzhur находится на финальной стадии сделки по приобретению ТРЦ за рекордные для себя 36 млн долларов в одном из областных центров западнее Киева, а еще - занимается проектированием и подготовкой к строительству ритейл-парка с Novus в качестве якорного арендатора.

"Наша стратегическая цель - в течение ближайших 3 лет научить инвестированию в большую коммерческую недвижимость 1 млн украинок и украинцев. В этом нам очень помогает концепция фонда Inzhur REIT - с его порогом входа всего от 10 грн и уникальными способностями по инвестированию в создание и приобретение таких объектов, которые раньше просто не были доступны", - объясняет Андрей Журжий.

Общая сумма активов всех фондов Inzhur уже достигла 4,82 млрд грн: с компанией инвестируют и зарабатывают более 40 тысяч украинок и украинцев. Подавляющее их большинство представлено активами и инвесторами фонда Inzhur REIT.

Что известно о Inzhur

Фонд Inzhur REIT - паевой инвестиционный фонд, целью является инвестирование в топовую коммерческую недвижимость: как в приобретение действующих объектов, так и в строительство новых. Доходность фонда составляет 9,5% годовых в долларах США, дивиденды выплачиваются ежемесячно, а минимальная инвестиция - от 10 гривен.

Напомним, Inzhur - первая украинская RЕIТ-компания (Real Estate Investment Trust), позволяющая украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского