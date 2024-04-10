Півфіналіст French Open-2023 в останній момент знявся з першого ґрунтового "Мастерса" року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter тенісиста .

20-річний іспанець не виступить на Monte-Carlo Masters через травму руки. У вишуканому князівстві півфіналіст торішнього "Ролан Гарроса" повинен був розпочати ґрунтовий сезон.

"Я працював у Монте-Карло та до останнього намагався відновитися від травми пронатора правої руки, але це виявилося неможливим, і я не можу грати. Я дуже розраховувати зіграти. Зустрінемося наступного року", – написав Алькарас.

Іспанский тенісист повинен був стартувати з другого раунду змагань. Суперником піренейця після першого кола став канадець Фелікс Оже-Альяссім. Тепер Алькараса на престижному турі замінив "лакі-лузер" Лоренці Сонего та в двох сетах пробився в 1/8 фіналу.

Раніше Алькарас потрапив до десятки найбільш оплачуваних тенісистів у першому кварталі. Цьогоріч іспанець заробив 1,74 млн доларів. Лідером списку став італійський тенісист Яннік Зіннер (3,98 млн "зелених").