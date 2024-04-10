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Півфіналіст French Open-2023 в останній момент знявся з першого ґрунтового "Мастерса" року

Монте-Карло, Середа 10 квітня 2024 14:00
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Півфіналіст French Open-2023 в останній момент знявся з першого ґрунтового "Мастерса" року Фото: Карлос Алькарас вимушено покинув Монте-Карло (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорців

Третя ракетка світу Карлос Алькарас пропустить турнір серії ATP 1000 в Монако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter тенісиста.

20-річний іспанець не виступить на Monte-Carlo Masters через травму руки. У вишуканому князівстві півфіналіст торішнього "Ролан Гарроса" повинен був розпочати ґрунтовий сезон.

"Я працював у Монте-Карло та до останнього намагався відновитися від травми пронатора правої руки, але це виявилося неможливим, і я не можу грати. Я дуже розраховувати зіграти. Зустрінемося наступного року", – написав Алькарас.

Іспанский тенісист повинен був стартувати з другого раунду змагань. Суперником піренейця після першого кола став канадець Фелікс Оже-Альяссім. Тепер Алькараса на престижному турі замінив "лакі-лузер" Лоренці Сонего та в двох сетах пробився в 1/8 фіналу.

Раніше Алькарас потрапив до десятки найбільш оплачуваних тенісистів у першому кварталі. Цьогоріч іспанець заробив 1,74 млн доларів. Лідером списку став італійський тенісист Яннік Зіннер (3,98 млн "зелених").

До слова, раніше Світоліна втратила позицію в топ-20 рейтингу WTA.

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