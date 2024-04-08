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Світоліна втратила позицію, дві українки обмінялися місцями: свіжий рейтинг WTA

Київ, Понеділок 08 квітня 2024 11:56
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Світоліна втратила позицію, дві українки обмінялися місцями: свіжий рейтинг WTA Фото: Еліна Світоліна не змогла покращити становище в списку елітних тенісисток (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла статус національної першої ракетки, але опустилася на одну позицію у межах топ-20 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна українка опинилася на 18-й позиції в оновленому рейтингу професіоналок. До свого активу вона записала 2465 залікових балів.

Марта Костюк натомість залишилася на 27-й сходинці. Водночас Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська обмінялися позиціями на початку четвертого десятку тенісисток. Досвідчена Леся Цуренко втратила три місця в класифікації та розпочала тиждень на 42-й сходинці.

У другій сотні рейтингу WTA розташувалися ще чотири українки. Найкраща серед них – Дарія Снігур, яка з часу попереднього оновлення класифікації пішла вгору на дві позиції (131-ше місце). Зовсім неподалік і Юлія Стародубцева (138-ме). Тим часом суттєво відстали від цього дуету Катерина Байндль (177-ме) та Катаріна Завацька (182-ге).

Безумовною лідеркою рейтингу залишилася Іга Свьонтек. Полька суттєво випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі та американку Корі Гауфф. Тим часом Онс Жабер із Тунісу опустилася з шостої позиції на 9-те місце.

Світоліна втратила позицію, дві українки обмінялися місцями: свіжий рейтинг WTA

До слова, напередодні сестри Кіченок програли фінал Charleston Open дуету зі США.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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