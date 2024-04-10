Полуфиналист French Open-2023 в последний момент снялся с первого грунтового "Мастерса" года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter теннисиста .

20-летний испанец не выступит на Monte-Carlo Masters из-за травмы руки. В изысканном княжестве полуфиналист прошлогоднего Ролан Гарроса должен был начать почвенный сезон.

"Я работал в Монте-Карло и до последнего пытался восстановиться от травмы пронатора правой руки, но это оказалось невозможным, и я не могу играть. Я очень рассчитываю сыграть. Встретимся в следующем году", – написал Алькарас.

Испанский теннисист должен был стартовать со второго раунда соревнований. Соперником пиренейца после первого круга стал канадец Феликс Оже-Альяссим. Теперь Алькараса на престижном туре заменил "лаки-лузер" Лоренци Сонего и в двух сетах пробился в 1/8 финала.

Ранее Алькарас попал в десятку самых оплачиваемых теннисистов в первом квартале. В этом году испанец заработал 1,74 млн долларов. Лидером списка стал итальянский теннисист Янник Зиннер (3,98 млн "зеленых").