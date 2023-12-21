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На півдні України збили 19 "шахедів". Під Миколаєвом впали уламки

Фото: на півдні України збили 19 "шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони цієї ночі, 21 грудня, збили на півдні України 19 "шахедів". Під Миколаєвом впали уламки збитого дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що в ніч на 21 грудня окупанти спрямували на південь України дрони-камікадзе з території окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. Бойова робота тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями.

Сили протиповітряної оборони знищили 19 "шахедів", а саме у Миколаївській області - 13 дронів, у Херсонській - 3, Вінницькій - 2, Дніпропетровській - 1. Прямих влучань не було.

Проте у Миколаївському районі уламками збитого безпілотника пошкоджено склад агропідприємства, спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.

 

Фото: під Миколаєвом впали уламки "шахеда" (facebook.com/OperationalCommandSouth)

Нічна атака дронів

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 дронів-камікадзе з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (Росія). Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили 34 "шахеди".

У Полтавській області уламки збитих дронів впали на житловий будинок, є руйнування.

У Київській області сталася пожежа на складі через падіння уламків "шахедів". Пошкоджена також сусідні будівлі та 8 авто.

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