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На юге Украины сбили 19 "шахедов". Под Николаевом упали обломки

Фото: на юге Украины сбили 19 "шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны этой ночью, 21 декабря, сбили на юге Украины 19 "шахедов". Под Николаевом упали обломки сбитого дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что в ночь на 21 декабря оккупанты направили на юг Украины дроны-камикадзе с территории оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря. Боевая работа продолжалась более 7 часов. Дроны направлялись двумя волнами.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 "шахедов", а именно в Николаевской области - 13 дронов, в Херсонской - 3, Винницкой - 2, Днепропетровской - 1. Прямых попаданий не было.

Но в Николаевском районе обломками сбитого беспилотника поврежден склад агропредприятия, вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших.

 

Фото: под Николаевом упали обломки "шахеда" (facebook.com/OperationalCommandSouth)

Ночная атака дронов

Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе из трех направлений: мыс Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск и Курск (Россия). Атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 "шахеда".

В Полтавской области обломки сбитых дронов упали на жилой дом, есть разрушения.

В Киевской области произошел пожар на складе из-за падения обломков "шахедов". Повреждены также соседние здания и 8 авто.

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