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Грають м'язами. Росія збільшила корабельне угрупування, попри сильний шторм

Фото: Наталя Гуменюк, начальница Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Обстановка змінюється динамічно, Росія збільшила корабельне угрупування до 16 одиниць. Попри шторм, ворога намагається "грати м'язами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як пояснила Гуменюк, Росія додала до корабельного угрупування надводний ракетоносій, у зв'язку з чим загальний залп "Калібрів" може складати 20 ракет.

"Це говорить проте, що незважаючи на шторм, ворог намагається грати м'язами. А також тримає на бойовому чергуванні два великих десантних кораблі, незважаючи на те, що спроба висадки десанту приречена на провал… Це в принципі не захитує нашої уваги, але добряче під такий шторм захитує особовий склад", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні тим часом створять перші у світі ударні роти БПЛА у складі Збройних сил України.

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