Играют мышцами. Россия увеличила корабельную группировку, несмотря на сильный шторм

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как пояснила Гуменюк, Россия добавила к корабельной группировке надводный ракетоноситель, в связи с чем общий залп "Калибров" может составлять 20 ракет.

"Это говорит о том, что несмотря на шторм, враг пытается играть мышцами. А также держит на боевом дежурстве два больших десантных корабля, несмотря на то, что попытка высадки десанта обречена на провал... Это в принципе не качает наше внимание, но изрядно под такой шторм пошатывает личный состав", - пояснила Гуменюк.