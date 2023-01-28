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Играют мышцами. Россия увеличила корабельную группировку, несмотря на сильный шторм

Фото: Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Обстановка меняется динамично, Россия увеличила корабельную группировку до 16 единиц. Несмотря на шторм, враг пытается "играть мышцами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как пояснила Гуменюк, Россия добавила к корабельной группировке надводный ракетоноситель, в связи с чем общий залп "Калибров" может составлять 20 ракет.

"Это говорит о том, что несмотря на шторм, враг пытается играть мышцами. А также держит на боевом дежурстве два больших десантных корабля, несмотря на то, что попытка высадки десанта обречена на провал... Это в принципе не качает наше внимание, но изрядно под такой шторм пошатывает личный состав", - пояснила Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине тем временем создадут первые в мире ударные роты БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.

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